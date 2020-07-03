Российский боец ММА Сергей Харитонов (30-7) прокомментировал новость о смерти Абдулманапа Нурмагомеда, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Я в шоке, не ожидал такого развития событий, хотя знал про проблемы Абдулманапа со здоровьем, — сказал Харитонов. — Это большой урон для российского ММА и для ребят, которые у него тренировались. Он бы воспитал еще много чемпионов, ему было 57 лет, для тренера это не возраст, но здоровье у нас одно, все под богом ходим, в любой момент может все решиться.

Абдулманап — великий тренер, об этом говорит количество чемпионов, которых он воспитал. Мы не были очень близки, но общались в Дубае в прошлом году на турнире, думали и в этом году его звать. Он — скромный, порядочный и умный человек. В идеале Хабибу бы перенести бой, который у него планируется в сентябре, на какой-то более поздний срок, потому что готовиться в таких условиях будет очень тяжело.