Хабибу Нурмагомедову сделали предложение провести боксерский поединок

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и Федерация бокса России не обсуждали дату возможного боксерского поединка с участием спортсмена.

– Мы сделали Хабибу предложение провести боксерский поединок. Дату и другие детали мы не обсуждали, – приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

Ранее менеджер бойца Ризван Магомедов заявил, что Нурмагомедов не имеет право выступать в других ударных видах спорта в связи с действующим контрактом с UFC, по которому россиянину осталось провести один поединок.

В настоящий момент Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию (начало срока – с октября 2018 года) за участие в драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором.