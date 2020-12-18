Хабиб признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом награды BBC «Мировая спортивная звезда» по итогам 2020 года (прежнее название награды — «Иностранная персона года в спорте»). Об этом сообщается на сайте телеканала.

Нурмагомедов в этом году провел один поединок — 24 октябр] он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил о завершении карьеры. Он остановился на показателе 29 побед при нуле поражений (13-0 в UFC). При этом Нурмагомедов еще не лишен титула и возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Победив в онлайн-голосовании BBC, 32-летний россиянин выиграл у шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французской футболистки Венди Ренар и ирландской девушки-боксера Кэти Тейлор.

В прошлом году обладателем данной награды стал марафонец Элиуд Кипчоге, который выиграл Лондонский марафон в четвертый раз.