Сегодня, 18 сентября, состоится турнир поп-лиги «Наше Дело».

Главное событие вечера — бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко и мма-блогера Артема Тарасова. Турнир стартует в 21.00 по московскому времени.

По регламенту лиги лиги «Наше Дело», бойцы проведут три раунда по две минуты по правилам кулачных боев в перчатках для смешанных единоборств, и смогут бить бэкфисты.

17 сентября состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком. По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее соперника на 38 кг. Вес Александра — 124 кг, вес Артема Тарасова — 86 кг.

Со-главный бой вечера: Максим Новоселов против Ивана Вичича.

Прямую трансляцию основного карда турнира можно смотреть с 21.00 по московскому времени на стриминговой платформе WINK. Главные бои вечера состоятся примерно после 22.45 (мск).