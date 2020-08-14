Хабиб Нурмагомедов: «Я не отменял рэп-концерты, но высказал мнение, имею право на это»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал историю 2018 года с отменой концерта Егора Крида в Махачкале. Выступление было отменено после критики Хабиба.

— Мне не может нравится то, что нравится вам, потому что мы воспитаны по-разному, — сказал Нурмагомедов. — Если мне что-то не нравится, я высказываю мнение. Это не значит, что я навязываю его. Мы можем пойти через другую крайность и сказать, что рэп-исполнители навязывают свой рэп, правильно? Они поют, они делают свою работу, а кто-то не хочет их слушать и говорит об этом. Я не вижу никаких проблем. Я не являюсь административным лицом, не принимаю решений по отмене каких-либо мероприятий. Я, как человек этого региона, имеющий свои принципы, высказал мнение. И это мнение не меняется. Кто хочет слушать этого рэпера, может слушать. Кто не хочет — может об этом сказать. Демократия же позволяет высказывать мнение? Я не любитель музыки. Я не слушаю музыку, я не знаю, насколько это печально для вас, но это так. (Михаил Потапов)