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Хабиб Нурмагомедов выложил в Instagram свое фото за несколько минут до боя

09:51
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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, сделанную за несколько минут до очередного боя. Боец не сообщил, перед каким именно поединком было сделано это фото.

— До боя остались считанные минуты. Прошу Всевышнего, чтобы он даровал мне победу, если это победа сделает меня лучше как человека, а если нет, то пусть отдалит от меня эту победу, — написал под фотографией Нурмагомедов.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. 18 апреля на шоу UFC 249 в Нью-Йорке состоится поединок между Нурмагомедовым и 35-летним американцем Тони Фергюсоном.

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