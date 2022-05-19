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Сегодня, 16:27

Царукян подерется с Гэмротом в соглавном событии UFC Fight Night 25 июня

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Арман Царукян (18-2) проведет следующий поединок против поляка Матеуша Гэмрота (20-1), который занимает 12-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Бой состоится 25 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Поединок станет соглавным событием вечера, и пройдет 5 раундов, сообщает портал The MMA Media.

Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Гамрот идет на серии из 3 побед. В прошлом бою поляк одержал победу над Диегой Феррейрой (17-5) во втором раунде 18 декабря 2021 года на UFC Fight Night 199, отправив соперника в технический нокаут.

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