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Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке Гэтжи и Макгрегора

11:51

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном поединке Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

— Сложно сказать, кто победит — Джастин Гэтжи или Конор Макгрегор, — цитирует MMAJunkie Нурмагомедова. — Лично мне хотелось бы видеть Джастина победителем, но мне кажется, что их шансы — 50/50. Наверное, все так думают. Бой пройдет в стойке, Гэтжи хорош в ней, как и Конор. Так что, по моему мнению, их шансы равны.

31-летний Конор Макгрегор выиграл 22 боя по правилам ММА (19 нокаутов) при 4 поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и 2 поражения.

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