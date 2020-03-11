Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном поединке Гэтжи и Макгрегора

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о потенциальном поединке Джастина Гэтжи и Конора Макгрегора.

— Сложно сказать, кто победит — Джастин Гэтжи или Конор Макгрегор, — цитирует MMAJunkie Нурмагомедова. — Лично мне хотелось бы видеть Джастина победителем, но мне кажется, что их шансы — 50/50. Наверное, все так думают. Бой пройдет в стойке, Гэтжи хорош в ней, как и Конор. Так что, по моему мнению, их шансы равны.

31-летний Конор Макгрегор выиграл 22 боя по правилам ММА (19 нокаутов) при 4 поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и 2 поражения.