Хабиб Нурмагомедов: "Мне предлагают деньги, чтобы я вернулся до Зубайры и Абубакара"

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время встречи со студентами ответил на вопрос о планах на ближайшее будущее.

– Хочу вернуться в октагон в сентябре. Но загвоздка в том, что в сентябре не могут вернуться Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов. А я сказал, что вернусь только с ними. Сперва должны они выйти в октагон, потом я. Это же я выпрыгнул из клетки, они пострадали из-за меня.

Мы ведем переговоры с UFC. Они мне предлагают больше денег за то, чтобы я отказался от своих слов и вернулся в сентябре. Забавно, что они все меряют по себе и думают, что за деньги можно все купить, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Трансляцию встречи смотрите на канале "СЭ" в Youtube.

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция