Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор хочет приехать в Абу-Даби? Это не Бруклин, там его фишки не прокатят"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью телеканалу "Россия 24" высказался по поводу возможного завершения карьеры, а также планов Конора Макгрегора приехать в ОАЭ посмотреть поединок с Дастином Порье.

– Пусть приезжает, если хочет. Только в отличие от Бруклина, из Абу-Даби ему будет тяжело уехать. Вот эти подставные фишки не прокатят, – отметил Хабиб. – Я был во многих странах мира, Москве, Дагестане и могу сказать, что Абу-Даби – самое безопасное место из всех. И оно точно не для шоу.

Я никогда не выбирал соперников. Фергюсон? У меня ноль поражений в послужном списке и пояс. Если он хочет драться, он и должен проявлять инициативу. Если он заменит Порье 7 сентября – пожалуйста, я готов драться с любым.

Что касается завершения карьеры, я думаю, пару боев еще надо провести. Во мне еще горит огонь, хочется соперничать с лучшими бойцами мира. А потом я хочу отдохнуть. Политика, бизнес? Я не думал об этом. Хочу просто отдохнуть от людей, если получится.