Хабиб Нурмагомедов: "Макгрегор должен заслужить реванш со мной, он три года не выигрывал"

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш с Конором Макгрегором.

– Честно говоря, мы с UFC именно об этом и вели переговоры. Они хотели сделать реванш, если мы оба выиграем следующие бои. Мне без разницы, я никогда не выбирал себе соперника. Если UFC скажет, я буду с ним драться снова. Но мое мнение такое: пускай заслужит. С 2016 года он ничего не выиграл вообще, а на дворе уже 2019-й. Пускай он выиграет у кого-нибудь. Я понимаю, он красиво одевается, много говорит, но нужно еще побеждать, – сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

Хабиб выступает в Плехановском университете. Видеотрансляция