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Сегодня, 11:07

Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес стали тренерами года по версии MMA Junkie

Давид Хачатрян
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Издание MMA Junkie назвало экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и его наставника Хавьера Мендеса тренерами года.

«Тренерский тандем в 2022 году выиграл 19 боев и потерпел два поражения. Они завоевали титулы в UFC и Bellator, а также сформировали несколько перспективных бойцов в UFC, Bellator и ONE Championship», — пишет издание.

Под руководством Нурмагомедова и Мендеса Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Также Хабиб Нурмагомедов и Мендес помогали таким бойцам, как Белал Мухаммад (22-3) и Умар Нурмагомедов (15-0).

Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
ММА
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