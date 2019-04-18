Хабиб Нурмагомедов: "Единственное, что меня привлекает в бою с Порье - новый пояс"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный бой с Дастином Порье.

- Порье выиграл временный пояс, - сказал Нурмагомедов. - Временный. У меня настоящий. Единственное, что меня привлекает в этом бою - это новый пояс. Он симпатичный. А соперник - очень хороший, не можем его недооценивать, он победил многих топовых бойцов.

В UFC говорят, что я буду драться с Порье чуть больше, чем через пять месяцев. Со мной сложно вести переговоры, я со своими принципами. Надеюсь, переговоры пройдут хорошо, и в сентябре мы подеремся. (Михаил Потапов)

Все о единоборствах - здесь