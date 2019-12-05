Хабиб Нурмагомедов: «Честь, потерянная однажды, никогда не вернется»
13:30
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал слова, которые имеют для него огромное значение.
— Честь, потерянная однажды, никогда не вернется. Не могу вам точно сказать, чьи это слова, но эти слова для меня имеют огромное значение, — написал Хабиб.
В своем следующем бою россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
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