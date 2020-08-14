Хабиб Нурмагомедов: «Было бы интересно выступить на Олимпиаде»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о вероятности включения ММА в олимпийскую программу и своем возможном участии в Играх.

— Мне было бы интересно выступить на Олимпиаде, но в Токио-2021 точно не будет ММА, давайте смотреть на вещи реально, — сказал Нурмагомедов. — Не будет и в Лос-Анджелесе в 2024. К 2028 или 2032 — может быть. Потому что деньги в ММА крутятся большие, спонсоров много, медиа тоже, намного больше, чем у большинства олимпийских видов спорта, не будем называть, чтобы не обидеть. ММА — это если не топ-3, то топ-5 по популярности в мире. У ММА большие шансы попасть в олимпийскую программу, если это будет интересно соответствующим структурам. Но сам я в этом участия, конечно, не приму, потому что буду уже дедушкой к этому времени. (Михаил Потапов)