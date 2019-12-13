Хабиб Нурмагомедов: «Буду бить Фергюсона особенно сильно. Он очень часто падает»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Краснодаре оценил ближайшего соперника — американца Тони Фергюсона?. Бой между ними пройдет 18 апреля следующего года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке. Оба бойца идут на сериях из 12 побед подряд.

— Как оцените свои силы против Тони Фергюсона? — вопрос Хабибу.

— Я всегда ставлю свои шансы выше, чем моих соперников. Я же не могу подходить к бою неуверенно. Я намного лучше него в борьбе, физически, я крепче него, я еще не проигрывал в отличие от него. Я еще не падал, а у него, по-моему, семь нокдаунов. Очень много падает от ударов. Бить я умею, а его я буду особенно сильно бить.

?Также будет правильно отметить и его сильные стороны. Он тоже идет на хорошей победной серии — с 2012 года не проигрывал. Соперник очень хороший. За всю историю UFC не встречались два бойца, у которых 12 побед подряд. Так что это будет большое историческое событие. Как к сопернику я отношусь к нему очень ответственно, я тренируюсь, где бы ни находился. В январе начну усиленно тренироваться. Начинать усиленные тренировки с декабря неправильно, потому что за четыре месяца можно перенагрузиться. Чтобы распределить равномерно нагрузки, начну с января — 100 дней тяжелых тренировок и в бой. (Екатерина Потапова)