Хабиб Нурмагомедов: «Бой с Флойдом? Я думаю правильнее было бы подраться с Фергюсоном»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве ответил на вопрос о бое с Флойдом Мейвезером по правилом бокса.

— Я думаю, было бы правильнее подраться с Фергюсоном, чем с Флойдом. Планирую вступать в ММА, а не в боксе. В следующем году у меня нет планов выступать в боксе, — сказал Нурмагомедов. (Михаил Потапов)

На счету Нурмагомедов 28 побед и 0 поражений в ММА.