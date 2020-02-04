Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не считает бой с американцем Тони Фергюсоном главным в жизни. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Каспийске. Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке на шоу UFC 249.

— Неправильно сказать, что этот бой — самый главный, — отметил боец. — Все бои, которые ему предшествовали, были очень важны для моей карьеры. Потому что, если бы я один из них проиграл, я бы не дошел до этого боя, до этого уровня. На данном этапе, конечно, это самое важное событие. Я к нему очень сильно готовлюсь. Этот бой даже может стать таким... Знаете, когда игру проходите, в конце супергерой, и вы должны его победить. А так — это очень важный бой для моей карьеры, для моего наследия.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. (Илья Андреев)