Хабиб назвал величайшего тяжеловеса в истории

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве назвал лучшего бойца ММА в тяжелом весе в истории.

— Будет ли бой Миочич — Кормье поединком за величайшего тяжеловеса в истории? Сам Кормье считает Федора Емельяненко величайшим в истории, — сказал Нурмагомедов. — Он на один уровень ставит Федора и Кена Шемрока. По показателям, конечно, Федор выше, но по работоспособности для тяжеловеса Кен — один из лучших. Для меня, конечно, лучший тяжеловес в истории — это Федор. Бой в эти выходные имеет огромное значение для истории этого веса, но я бы не сказал, что победитель будет лучшим бойцом всех времен. (Михаил Потапов)