Хабиб назвал лучших бойцов в легком весе

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал тройку самых сильных бойцов в своей весовой категории.

«Я бы назвал лучшими в мире в легком весе Дастина Порье, Конора и Ислама Махачева. Главный претендентом на пояс, наверное, станет победитель поединка Дастина и Конора», — заявил Хабиб в эфире телеканала «Матч ТВ».

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.