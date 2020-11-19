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Хабиб хочет сосредоточиться на образовании и сельском хозяйстве после завершения карьеры

17:33
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем он планирует заниматься после завершения карьеры.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию, — цитирует Хабиба ТАСС. — В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я начинал тренироваться.

Политика? Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно. Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет».

32-летний Хабиб Нурмагомедов учится на заочном отделении в РЭУ им. Плеханова. Он провел 29 поединков в ММА и во всех одержал победы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10048367

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