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Гурьянов поделился своим мнением относительно дебюта россиянки Виктории Дудаковой в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги Open FC Александр Гурьянов поделился своим мнением относительно дебюта россиянки Виктории Дудаковой в UFC.

«Виктория Дудакова — большая гордость не только лиги Open FC, но и того вектора развития, который предлагает наш промоушен: когда доселе неизвестные бойцы подписываются в лучшие организации мира. Не сомневаюсь в успешном дебюте Виктории. Я хорошо знаю не только ее, но и тренера Гасанали Гасаналиева. Он является настоящим профессионалом своего дела. Дудакова — это новое дыхание UFC из России. Очень здорово и приятно будет наблюдать за ее дебютом в организации. Виктория — один из первых больших примеров вектора развития Open FC. Хочется, чтобы в UFC обратили внимание на наш промоушен, у нас много молодых, талантливых, ярких и амбициозных ребят», — приводит слова Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

В 2019 году Дудакова стала чемпионкой Европы среди любителей, бронзовым призером чемпионата мира.

16 июля в предварительном карде турнира UFC в Лас-Вегасе Виктория Дудакова проведет дебютный бой в промоушене с бразильянкой Истелой Нуньес, идущей на серии из трех поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-open-fc-guryanov-dudakova-eto-novoe-dykhanie-ufc-iz-rossii-265804/
Виктория Дудакова
ММА
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