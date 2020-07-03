Губернатор Московской области выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова
3 июля 2020, 14:58
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.
— Дорогой Хабиб, мои соболезнования тебе и твоей семье, — написал у себя в Twitter Воробьев. — Твой отец был сильным человеком и настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом.
Ранее стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.
Дорогой Хабиб @TeamKhabib , мои соболезнования тебе и твоей семье. Твой отец был сильным человеком, настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом. pic.twitter.com/CpWtQLCHjn— Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) July 3, 2020
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