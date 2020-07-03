Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Губернатор Московской области выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

3 июля 2020, 14:58
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Дорогой Хабиб, мои соболезнования тебе и твоей семье, — написал у себя в Twitter Воробьев. — Твой отец был сильным человеком и настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом.

Ранее стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир