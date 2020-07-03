Губернатор Московской области выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

— Дорогой Хабиб, мои соболезнования тебе и твоей семье, — написал у себя в Twitter Воробьев. — Твой отец был сильным человеком и настоящим мужчиной. Низкий поклон и светлая память. Я рядом.

Ранее стало известно, что отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве в возрасте 57 лет.