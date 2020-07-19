Грузинский боец UFC извинился за некрасивый жест после победы над россиянином

Грузинский боец UFC Роман Долидзе рассказал в интервью «СЭ», что принес извинения команде россиянина Хадиса Ибрагимова за некрасивый жест после победы над ним. Полутяж Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на турнире UFC on ESPN в Абу-Даби.

— Я считаю, это было немножечко неправильно, — сказал Долидзе про свой жест. — Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи мне помогают в октагоне. В октагоне я совсем другой человек, чем в жизни.

Мы до этого [до взвешивания] встретились, пообщались. А тут подошел — борзо смотрит на меня. Я думаю — что случилось? Для меня это необычная ситуация, — отметил грузинский боец.

После боя Долидзе подошел к секундантам российского бойца.

— Я извинился, потому что это было немножко неправильно, — сказал грузин. — С Хадисом тоже пересекся, подошел к нему, пообщались. Но он сказал, что не помнит [эпизода с жестом]. (Илья Андреев)