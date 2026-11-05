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Махачев заявил о скором завершении карьеры: «Я на финишной прямой»

Махачев заявил о скором завершении карьеры: «Я на финишной прямой»

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что приближается к завершению профессиональной карьеры.

«Я говорил, что у меня будет один из последних боев. Я на финишной прямой. После завершения карьеры не планирую полностью оставлять спорт, буду поддерживать форму. Жизнь — это борьба», — цитирует ТАСС слова Махачева с пресс-конференции перед чемпионатом мира по самбо в Ташкенте.

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35-летний россиянин одержал 29 побед и потерпел одно поражение в ММА. Махачев также является чемпионом мира по боевому самбо.

Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
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