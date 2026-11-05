Дана Уайт подтвердил устную договоренность о бое Махачева с Пратесом

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что бой чемпиона организации в полусреднем весе Ислама Махачева с бразильцем Карлосом Пратесом был предварительно согласован устно. Впоследствии россиянин отказался от выступления на турнире UFC 336, запланированном на январь 2027 года.

«Да, это было согласовано устно», — сказал Уайт, отвечая на вопрос о договоренности во время общения с журналистами в Лас-Вегасе.

Турнир UFC 336 пройдет 30 января в Торонто. Вместо поединка Махачева с Пратесом организация назначила бой бразильца с эквадорцем Майклом Моралесом за временный титул в полусредней весовой категории.

Соперник и дата следующего боя Махачева пока не объявлены. По плану UFC победитель поединка Пратеса с Моралесом должен получить возможность провести объединительный бой с действующим чемпионом.

Новая информация Уайта уточняет стадию переговоров: до этого стороны публично обсуждали возможный январский поединок, однако подтверждения достигнутого устного соглашения не было. Оформление контракта на этот бой руководитель UFC не подтвердил.