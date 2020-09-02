Григорий Дрозд: «Уильямс еще живой? Желаю Харитонову победы, человек захотел побоксировать»

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего боя Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом по правилам бокса, который пройдет 11 сентября в Химках.

— Дэнни Уильямс? Он еще живой? Желаю Харитонову победы в этом поединке, — сказал Дрозд. — Серега не новичок в боксе, он — мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата России. Очень долго занимался в ЦСКА, помню, что мы были в одном зале и часто встречались там. У Харитонова хорошая школа бокса. У него сейчас вторая молодость. Ну, захотел человек побоксировать и ради Бога.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское). (Михаил Потапов)