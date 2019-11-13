Гога Шаматава проведет бой 14 декабря в Санкт-Петербурге

Гога Шаматава продлил контракт с лигой ACA и возвращается в клетку 14 декабря на АСА 103 в Санкт-Петербурге, чтобы драться с молодым проспектом Алексеем Шапошниковым.

Президент лиги ACA Алексей Яценко: «Новый соперник Шаматавы 21-летний Алексей Шапошников из Екатеринбурга — один из самых молодых бойцов ACA, талантливый, перспективный. Пройти Шаматаву (13-2) — это большой тест для Алексея, который пока провел один бой в организации. Гога — один из серьезных соперников в его карьере. Поэтому зрителю будет очень интересно, как многообещающий молодой боец будет решать разницу в «классе» и опыте в клетке.

Для Гоги, который продлил свой контракт с лигой, сейчас представилась возможность вернуться на победную тропу. Шапошников физический очень сильный, базовый борец. И Шаматаве, в-первую очередь, нужно будет выбрать правильную тактику, возможно, превратить этот бой в бой в стойке, защищаясь от борьбы".