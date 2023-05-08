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Дана Уайт: «Я не знаю, что делать с Мерабом Двалишвили»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт сообщил, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (16-4) отказывается драться с чемпионом Алджамейном Стерлингом (23-3).

«Я не знаю, что делать с Мерабом. Он не хочет драться с Алджо. У меня нет никаких мыслей на его счет. Мы сделали ему предложение сразиться с Алджо. Он мог бы подраться за титул хоть завтра», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Стерлинг победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Дана Уайт
Мераб Двалишвили
UFC
ММА
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