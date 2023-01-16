Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:02

Камил Гаджиев: «Малыхин — Нганну — это мировая вывеска»

Камил Гаджиев заявил, что хотел бы увидеть экс-чемпиона UFC Нганну в ONE Championship
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хотел бы увидеть экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в ONE Championship.
«Это было ожидаемо [уход из UFC]. Это история про деньги, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Сейчас кто-то должен километр денег ему выложить, чтобы он дрался в Bellator или ONE Championship. В ONE Малыхин чемпион. Малыхин — Нганну, на самом деле, — это мировая вывеска, просто бомба была бы. Я бы там хотел его увидеть просто для того, чтобы Малыхин стартанул очень сильно».
Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.
Малыхин является чемпионом ONE Championship в полутяжелом весе и временным чемпионом в тяжелом весе.
Камил Гаджиев
Франсис Нганну
ММА
1
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Мишустин освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Bild сообщила о решении главы минобороны ФРГ подать в отставку
В Берлине прошел массовый митинг против антироссийской политики Запада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев рассказал, вернется ли Мариф Пираев в Россию

Камил Гаджиев: «Окажись я на месте Даны Уайта, я бы не испортил UFC»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости