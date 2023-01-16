Камил Гаджиев рассказал, вернется ли Мариф Пираев в Россию

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что встретился с Марифом Пираевым (34-5) в Таиланде и сообщил, что Пираев вернется в Россию. Об этом Гаджиев сказал в интервью «СЭ».

— Обсудили дальнейшую карьеру Марифа в MMA?

— Да, пока некоторые вопросы в подвешенном состоянии находятся, связанные с его карьерой. Я думаю, что он сейчас в том прекрасном возрасте, когда нужно много драться. И он все чего-то ждал, ему предложили в Казахстане... был даже такой легкий анонс. В итоге это ничем не закончилось. Я уверен, что у Марифа хорошие отношения с российскими организациями в первую очередь. Каждая из них готова быстро предложить [бой]. Конкретики у нас в разговоре не было — просто в целом как развиваться.

— В Россию он вернется? Вы говорили, что на турнир в Астрахани он должен вернуться.

— Да, вернется. Я думаю, [если] сейчас будет хороший повод вернуться — он вернется. Он здесь просто с семьей находится, никуда не спешит, условия для тренировок отличные, в Москве зима. Как только зима пройдет, я думаю, все вернутся.

— Но в Таиланде он вам говорил: «Я вернусь»?

— Да, конечно.

Пираев в прошлом бою проиграл Нариману Аббасову (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 6 октября 2022-го на AMC Fight Nights 112 в Москве.