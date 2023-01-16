Камил Гаджиев: «Умару Нурмагомедову осталось 2 боя до титула»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил выступление 27-летнего российского бойца UFC легчайшего веса Умара Нурмагомедова (16-0) и предположил, что ему осталось победить в двух боях, чтобы добраться до титула. Об этом Гаджиев сказал в интервью «СЭ».

— Умар Нурмагомедов оформил страшный нокаут. Впервые в карьере, кстати. Как вам его выступление?

— Когда в этом весе кто-то нокаутом выигрывает, — это уже событие. Я думал, что он спокойно расстреляет, по очкам выиграет, потому что у него очень интересная каратистская стойка. Не стойка даже, а работа такая каратистская у него. Он через обманки много чего делает. Мне очень нравилось всегда, как Умар дерется. А тут еще и нокаут случился.Взрослеет, добавляет в мощи. Красавец. Что тут скажешь?

— Бой за титул не за горами, как думаете?

— Ну да, через два боя. Дивизион не самый большой. Ну, например, бой Умара Нурмагомедова с Диллашоу. Было бы хорошее шоу. О'Мэлли, наверное, со Стерлингом будет драться, как мне кажется. А так, например, Нурмагомедов — О'Мэлли — это бой двух ударников. Просто у одного еще борьба повыше уровнем. Был бы сумасшедший бой. Даже просто фамилии громко звучат.

Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса (17-4) в первом раунде на UFC Fight Night 217. Турнир состоялся 14 января в Лас-Вегасе, США.