Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:07

Камил Гаджиев оценил выступление Исмаилова в бою со Шлеменко

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поздравил Магомеда Исмаилова (18-3) с победой над Александром Шлеменко (61-15) на RCC 13.

«Безусловно [Исмаилов] главный герой уходящих выходных, — написал Гаджиев в соцсетях. — Саня тоже не промах, Серега Павлович вообще молодец, но факт остается фактом — главное шоу сделал Магомед Исмаилов. Итоги недели подведем во вторник на моем YouTube канале, а пока просто поздравим Магу.

Судя по улыбке он заработал в этот раз очень много. Кстати, из поединка стало очевидно, что Лысый Хищник теперь не только боксер, но и кикбоксер, вертушки были знатные. Стало быть и круг его потенциальных соперников существенно увеличился».

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
1
1
Читайте также
Валиева богаче всех. Сколько уже заработали наши фигуристы в этом сезоне?
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию
В Польше предупредили Запад о последствиях поддержки Украины
Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию
Как получить родовой сертификат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илия Топурия — Пимблетту: «Я не задира, тебе не нужно меня избегать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости