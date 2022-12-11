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11 декабря, 18:30

Рамзан Кадыров обратился к Дане Уайту: «Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Рамзан Кадыров.
Фото Соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров остался недоволен исходом боя Магомеда Анкалаева (18-1) и Яна Блаховича (29-9).

Поединок Анкалаева и Блаховича завершился вничью раздельным решением судей (48-47, 46-48, 47-47).

 

«Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю.

Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен.

Бери пример с Майрбека Хасиева (лига ACA), который пресекает любое судейское подсуживание в лиге, любую предвзятость, требуя объективности и не смешивая спорт с политикой.

Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит?

Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остался вакантным.

Источник: https://t.me/RKadyrov_95/3187
Дана Уайт
Магомед Анкалаев
Рамзан Кадыров
Ян Блахович
UFC
56
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