Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

11 декабря, 18:00

Эдгард Запашный: «У Дацика привычка вбивать в ринг людей в первом же раунде»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный объяснил, почему боксеру Павлу Шульскому будет трудно в бою против Вячеслава Дацика.

«Скажу, что у Дацика уже привычка вбивать в ринг людей в первом же раунде. И будет все то же самое: побежит и будет убивать человека. Шульскому будет сразу тяжело, потому что Дацик побежит. Это теперь его стихия, ему так комфортно, он так экономит энергию. Думаю, что Дацик победит», — приводит «РЕН ТВ» слова Запашного.

Поединок между Шульским и Дациком пройдет 16 декабря в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1055588-zapashnyi-u-datsika-privychka-vbivat-liudei-v-ring-pervom-raunde
Бокс
Вячеслав Дацик
Эдгард Запашный
ММА
2
0
Читайте также
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Папин — о Емельяненко: «Александру надо лечиться, а не драться»

Рамзан Кадыров обратился к Дане Уайту: «Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости