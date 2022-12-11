Эдгард Запашный: «У Дацика привычка вбивать в ринг людей в первом же раунде»

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный объяснил, почему боксеру Павлу Шульскому будет трудно в бою против Вячеслава Дацика.

«Скажу, что у Дацика уже привычка вбивать в ринг людей в первом же раунде. И будет все то же самое: побежит и будет убивать человека. Шульскому будет сразу тяжело, потому что Дацик побежит. Это теперь его стихия, ему так комфортно, он так экономит энергию. Думаю, что Дацик победит», — приводит «РЕН ТВ» слова Запашного.

Поединок между Шульским и Дациком пройдет 16 декабря в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».