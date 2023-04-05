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Сегодня, 14:26

Бернс поделился ожиданиями от боя с Масвидалем: «Он будет драться как сумасшедший»

Давид Хачатрян
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Полусредневес Гилберт Бернс (21-5) ожидает, что Хорхе Масвидаль (35-16) выйдет мотивированным на их бой, потому что победа может дать ему бой за титул.

«Он опасен. Я уверен, что он начнет бой очень агрессивно, он будет драться как сумасшедший, как это было в его первом бою с Камару Усманом. Он попытается победить меня в самом начале поединка.

Когда Леон Эдвардс победил Камару, у Масвидаля появилась дополнительная мотивация одолеть меня и попытаться получить бой за титул, и мне это нравится. Я хочу встретиться с лучшей версией Масвидаля».

Масвидаль и Бернс подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Гилберт Бернс
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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