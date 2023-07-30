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Гейджи, Льюис, Грин и Холланд получили денежный бонус по итогам UFC 291

Давид Хачатрян
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Стал известен размер денежных бонусов, которые получат бойцы по итогам UFC 291.

34-летний легковес Джастин Гейджи (25-4) за победу над Дастином Порье (29-8) получил денежный бонус в размере 50 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера». Также бонусы за «Выступление вечера» получили Деррик Льюис (27-11), Бобби Грин (30-14) и Кевин Холланд (25-9). Все бойцы победили своих оппонентов досрочно.

Турнир UFC 291 состоялся 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США. Только два поединка на турнире дошли до решения судей.

Бобби Грин
Деррик Льюис
Джастин Гейджи
Кевин Холланд
UFC
ММА
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