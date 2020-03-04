Чемпион UFC Генри Сехудо поделился мнением о ситуации в наилегчайшем дивизионе организации. На UFC Fight Night 169 бразилец Дейвисон Фигейредо нокаутировал американца Джозефа Бенавидеса, но не получил титул из-за проваленного взвешивания.

— Я единственный боец в истории человечества, которому удалось защитить пояс, не вставая с дивана, — цитирует BJ Penn со ссылкой на TMZ Sports. — Ребята, это дивизион имени Triple-C. Фигейредо должен был сделать вес. Бенавидес проиграл, но Дейвисона нельзя считать победителем.

Я невероятно хочу с ним встретиться. Уже говорил, что готов подраться с ним и с Жозе Алдо в один вечер. Дайте мне шанс сотворить историю.

33-летний Сехудо (15-2) освободил пояс чемпиона в наилегчайшем весе в конце 2019 года. Сехудо будет защищать пояс чемпиона легчайшего дивизиона 9 мая на UFC 250. Мероприятие пройдет в Бразилии, американец встретится с бразильцем Жозе Алдо.