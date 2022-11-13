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Сегодня, 02:15

Гельвих о поединке с Бурматовым: «Будем давить на слабые стороны»

Сергей Разин
корреспондент
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Кикбоксер Александр Гельвих поделился ожиданиями от поединка с Денисом Бурматовым.

«Он — 81 кг, я — 75 был. Мы в сборной России в одной сборной были, тренировались где-то даже вместе. Нормальный парень, как боец тоже. Думаю, будет интересно. Не отступим, назад никто не пойдет. Будем идти вперед. Мы отрабатываем сильные стороны свои и знаем слабые стороны соперника. Мы делаем работу под соперника. Посмотрим, что будет в бою, но мы постараемся. Мы знаем его слабые и сильные стороны. Будем давить на слабые стороны», — приводит слова Гельвиха «РЕН ТВ».

Поединок Гельвиха и Бурматова пройдет 18 ноября на турнире «Бойцовского клуба. Суперсерии». В главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1045254-kikbokser-gelvikh-o-boe-s-burmatovym-budem-davit-na-slabye-storony
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