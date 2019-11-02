Гастеллум попал в скандальную историю на взвешивании перед боем против Тилла

Американец Келвин Гастелум последним из бойцов прошел процедуру взвешивания перед турнирном UFC 244 в Нью-Йорке. Он успешно набрал 184 фунта перед боем с Дарреном Тиллом.

Однако, в социальных сетях разгорелся скандал, когда фанаты увидели видео церемонии взвешивания. Бойца заподозрили в том, что он опирался на своего тренера Рафаэля Кордейру, чтобы не превысить необходимый вес.