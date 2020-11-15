Гаджиев о нападении Яндиева на Харитонова: «Это удручающая ситуация»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «СЭ» прокомментировал нападение бойца Адама Яндиева на Сергея Харитонова.

— Я соглашусь с теми, кто говорит, что это плохо. Удручающая ситуация. Можно как угодно относиться и к Сереге Харитонову, и к Адаму Яндиеву — у обоих есть те, кто их любит, и те, кто их, наверное, не любит. Но когда эти люди друг с другом дерутся и это становится достоянием общественности, это не очень хорошо. Тем более лишний раз ММА в негативном контексте воспринимается.

А если говорить про уличную драку и всегда надо быть наготове — сложно не согласиться. Последствия на лицо. Это уличная драка, нужно быть всегда наготове. Все разговоры про то, что кто-то был готов, бил исподтишка — извиняюсь, это в пользу бедных.

Эта ситуация за пределами спорта находится. Это чисто улица. Они вышли разговаривать и сами перешли в плоскость, где отвечают только сами за себя. (Илья Андреев)