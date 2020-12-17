Филипе Фроес лишен пояса чемпиона АСА перед боем с Балаевым

Чемпион ACA в полулегком весе бразилец Филип Фроес потерял пояс еще до боя с Маратом Балаевым — ему не удалось уложиться в лимит весовой категории на взвешивании, перевесив 800 грамм. Его соперник — 44-летний россиянин Балаев успешно вошел в весовую категорию, показав на весах 65,9 кг.

«Бой Марата «Мотиватора» Балаева против Филипе Фроеса, запланированный на 18 декабря состоится, но даже в случае победы Фроес не сможет вернуть себе титул. А вот успех Балаева принесет ему титул чемпиона ACA. В противном случае титул будет объявлен вакантным. Кроме того Фроес должен будет уплатить штраф в размере 20 процентов гонорара в пользу соперника», — приводит слова президента организации Алексея Яценко пресс-служба АСА.

В активе 29-летнего бразильца 18 побед 4 поражения, 1 ничья. Рекорд 44-летнего Марата Балаева: 11 побед, 2 поражения.

ACA 116 пройдет 18 декабря в Москве, без зрителей. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате PPV.