Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон подписал свое соглашение на бой с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым, сообщает в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Эту информацию подтвердила менеджерская компания Ballengee Group, которая представляет интересы Фергюсона. Боец присутствовал лично на встрече с руководством UFC. Поединок состоится 18 апреля в Бруклине.

Ранее соглашение подписал Нурмагомедов, а разработку боя подтвердил президент промоушена Дана Уайт.