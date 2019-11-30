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Фергюсон подписал контракт на бой с Хабибом

08:28
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Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон подписал свое соглашение на бой с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым, сообщает в Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Эту информацию подтвердила менеджерская компания Ballengee Group, которая представляет интересы Фергюсона. Боец присутствовал лично на встрече с руководством UFC. Поединок состоится 18 апреля в Бруклине.

Ранее соглашение подписал Нурмагомедов, а разработку боя подтвердил президент промоушена Дана Уайт.

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