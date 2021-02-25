Фергюсон готовится к следующему бою у легендарного тренера по боксу

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Тони Фергюсон начал подготовку к следующему бою — при этом пока неизвестно, кто будет его оппонентом.

Одним из его тренеров стал легендарный тренер по боксу Фредди Роуч, который воспитал многих чемпионов мира, включая Мэнни Пакиао.

Фергюсон и Роуч опубликовали в Instagram совместную фотографию.

«Отличный первый день, чемпион», — написал тренер.

«Спасибо Фредди Роучу и залу Wildcard за предоставленный мне шанс», — прокомментировал боец.

Фергюсон идет на серии из двух поражений — от Джастина Гэтжи техническим нокаутом и от Чарльза Оливейры единогласным решением судей. До этого Тони одержал 12 побед подряд.