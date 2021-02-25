Третий номер рейтинга тяжеловесов UFC — Кертис Блейдс — впервые высказался по поводу поражения нокаутом Деррику Льюису.

«Иногда ты молоток, а иногда гвоздь», — написал Блейдс в Instagram. — В этой игре высока вероятность совершения ошибок. Я просто пропустил удар, а такое случается. Снимаю шляпу перед Дерриком. В этом [в поражении нокаутом] нет ничего постыдного, и моя голова все еще высоко поднята".

Блейдс и Льюис провели бой на прошлой неделе в главном событии шоу UFC Fight Nights 185 в Вегасе. Во втором раунде Льюис нанес сокрушительный апперкот, после которого оппонент наглухо упал на настил.

На счету Блейдса 14 побед, 3 поражения. Еще один его бой признанный несостоявшимся.

(Ислам Бабаджанов)