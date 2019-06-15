"Федор еще на многое способен". Эдгард Запашный - о решении Емельяненко продолжать карьеру

Народный артист России Эдгард Запашный в интервью "СЭ" заявил, что российский боец Федор Емельяненко еще может многое показать. Сегодня, 15 июня, стало известно, что 42-летний спортсмен подписал новый контракт с Bellator.

- Федор находится в интересной ситуации, – сказал Запашный. – Он остается в топе мировых тяжеловесов. Конечно, его возраст уже достаточно солидный для спорта, и его поражение от Райана Бейдера в финале "Гран-при" Bellator стало для многих удивительным. Но зная Федора, видя, в какой форме он находится, наблюдая за его тренировочным процессом, могу сказать, что он еще на многое способен, кто бы что ни говорил. Диванные критики и диванные эксперты, конечно, могут давать свои советы, но давайте не забывать, что Федор – величайший боец современности, которого уважают все настоящие любители спорта. Он сам может принимать решения.

Многие бойцы заканчивают или из-за травм, или по каким-то психологическим причинам. Федор же не перегорел ни физически, ни морально. И я не только как друг, но и как большой его фанат Федора хотел бы увидеть его бои. Так что искренне рад и буду его поддерживать. Надеюсь, что таких вот курьезных проигрышей, как в боях с Митрионом или Бейдером, больше не случится. Потому что поединки с Чейлом Сонненом или Фрэнком Миром были реально интересными схватками супербойцов. Надеюсь, что уже в этом году мы увидим подобный бой и победу Федора. (Дмитрий Гирин)

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