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Федор Емельяненко: «Наши бойцы критикуют Макгрегора, хотя сами занимаются тем же»

17:32
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал об отношении к трэш-току и прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о дагестанцах.

— Когда я начинал выступать, этой всей грязи, оскорблений соперника было минимально. Бойцы зарабатывали деньги и завоевывали болельщиков своим мастерством. Один из святых сказал так: отпускающий шутку в чью-то сторону все равно, что кидает факел в дом. А что, в шутку же? Кого-то шутка может обидеть. На сегодняшний день уже нет ничего святого. Позволяют себе всякую мерзость, пакость в сторону страны, так и в сторону семьи, конкретного человека. Недавно Макгрегор сказал неприятное в сторону дагестанцев, наши бойцы начали осуждать это все, хотя сами занимаются тем же. Да, не в адрес народа, а определенного человека. А как человека можно вытащить из народа. Этот человек и есть часть народа. Сейчас много грязи. Хотел бы, чтобы у вас оставались ценности, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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