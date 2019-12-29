Российский боец ММА Федор Емельяненко может провести бой в Москве. Об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер.

— Мы еще посмотрим насчет конкретной даты следующего боя, подождем восстановления Федора, — цитирует Кокера ТАСС. — Но чего я бы точно хотел, чтобы Федор поставил хорошую точку в карьере боем в Москве.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проведет еще два боя, после чего завершит карьеру. Предполагается, что следующий поединок россиянина пройдет летом 2020 года в Европе, а последний в карьере — в Москве в конце 2020 года или начале 2021-го.

Россиянин сегодня в главном поединке Bellator 237 в японской Сайтаме против американца Куинтона «Рампейджа» Джексона одержал победу нокаутом в первом раунде.