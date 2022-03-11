Боец ММА Ядуллаев о бое с Мусаевым: «Есть желание разбить ему голову»

Звезда поп ММА Фарид Ядуллаев рассказал, почему будет драться с Тимуром Мусаевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия».

Все началось с конфликта в Сети. Мусаеву не понравилось, как Ядуллаев выясняет отношения, но тот ответил ему вызовом на бой.

«Я думаю, что он просто хочет хайпануть. Если бы он хотел меня поставить на место, он бы пару месяцев назад предложил мне бой. Два месяца назад я тоже был на хайпе, но не на таком сильном. А тут у меня происходит инцидент с Зайналовым, тут меня 50 Cent к себе выложил. И тут Мусаеву захотелось хайпа», — приводит слова Ядуллаева РЕН ТВ.

Он также признается, что у обоих из них есть желание — разбить друг другу голову.

«У меня есть желание разбить ему голову. У него такое же желание. Он хочет меня наказать? Окей. Дорога есть — наказывай, я одобрил. Также и я его хочу наказать за его высказывания в мою сторону», — говорит Ядуллаев.

Бой Ядуллаева с Мусаевым пройдет по правилам бокса, но в перчатках ММА. На ринге они проведут три раунда по 2 минуты.

Очередная часть «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия» стартует 18 марта. Начало — в 23.00 мск.

Также зрители увидят поединок Эдгара Гукасяна против Зелимхана Пулемётчика Дукаева. Ну а в главном бою вечера выступит Сергей Харитонов.