Кудряшов посоветовал Гукасяну быть начеку в схватке с Пулеметчиком

Российский боксер Дмитрий Кувалда Кудряшов поделился своими ожиданиями на поединок Эдгара Гукасяна с Зелимханом Дукаевым Пулеметчиком.

«Я знаю обоих. Эдгар — боксер. Пулеметчик — это даже не боксер, это боец, который дерется и на голых кулаках. То есть с характером у этого парня все нормально. Но хочу не то чтобы предупредить Эдгара, а больше рассказать зрителям, что Пулеметчик знает, что такое профессиональный бокс», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Также боксер рассказал, что можно ожидать от этого поединка.

«Пулеметчик — человек, который закален в напряженных пресс-конференциях и всех вот этих потасовках, которые проходят вне спортивных рингов. Поэтому здесь Эдгару, конечно, нужно быть всегда начеку», — добавил Кудряшов.

Напомним, что очередная часть «Бойцовского клуба РЕН ТВ Суперсерия» стартует 18 марта. Зрителей ждет несколько поединков, одним из которых будет схватка Гукасяна с Пулеметчиком.

Совсем недавно Пулеметчик одержал победу в главном поединке вечера бокса на РЕН ТВ с Вячеславом Рыжим Тарзаном Дациком. Гукасян также не так давно отличился победой в битве с Рикардо Вийяльбой в рамках турнира «Буря на Волге».

Также в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» ожидается противостояние Тимура Мусаева, которого называют Золотым, и Фарида Ядуллаева по прозвищу Фара.